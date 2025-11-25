A Collegno per Miss Mamma italiana ha superato la selezione Raffaella Giraudo di Vignolo

Proseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Sabato 22 novembre, al dancing “Aurora” di Collegno, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”.

Ben 34 le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione, SVETLANA DAVID, 28 anni, casalinga, di Torino, mamma di Isabella e Mya, di 7 e 2 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a RAFFAELLA GIRAUDO, 51 anni, infermiera, di Vignolo, mamma di Matilda e Felipe, di 24 e 18 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a CATERINA FOGLIATO, 57 anni, imprenditrice, di Poirino (TO), mamma di Pierluigi e Maria Letizia, di 25 e 23 anni.

Premiate anche:

◦ “Miss Mamma Glamour” GABRIELLA TURCO, 39 anni, impiegata, di Mondovì (CN), mamma di Aurelia e Ilizia, di 9 e 7 anni;

◦ “Miss Mamma Radiosa” LIBLISE KLACLOVA, 49 anni, agricoltore, di Alba (CN), mamma di Nikola di 29 anni.

L’evento è stato presentato da PAOLO TETI Patron del concorso e da DONATELLA GALVANI, Ospite d’Onore MARIA ANTONIETTA PANDISCIA “Miss Mamma Italiana Glamour 2024”.

Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it