A Rocca de' Baldi i cento anni della maestra Maria Grosso

Un traguardo straordinario quello raggiunto dalla maestra Maria Grosso, classe 1925, ospite della Casa di Riposo Fondazione F.lli Gallo di Rocca de’ Baldi, che ha appena festeggiato il suo centesimo compleanno, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di intere generazioni.

La sua carriera l'ha portata tra le aule del Castello di Rocca de' Baldi, nelle scuole di Margarita e di Mondovì, dove per decenni ha accompagnato centinaia di bambini nei loro primi passi nel mondo della conoscenza. Con pazienza, dedizione e quella saggezza che solo chi ama veramente insegnare può trasmettere, ha formato non solo studenti, ma cittadini.

Oggi, i suoi alunni – ormai adulti, alcuni nonni a loro volta – la ricordano con immutato affetto. Parlano della sua dolcezza, della sua fermezza quando serviva, di come sapesse accendere la curiosità anche nei più distratti. Molti conservano ancora quaderni e pagelle come preziosi cimeli, testimonianze di un tempo in cui la figura della maestra era punto di riferimento per l'intera comunità.

Cento anni sono un secolo di storia, ma soprattutto sono la testimonianza di una vita spesa con generosità al servizio degli altri. Alla nostra cara maestra vanno gli auguri più sinceri e la gratitudine di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.