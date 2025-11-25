SUPERLEGA / Acqua S.Bernardo e Cuneo Volley, 10 anni insieme: "Reinvestire sul territorio per noi è un dovere"

Dieci anni di cammino condiviso, di valori comuni e di una crescita sportiva e aziendale intrecciata. La storica collaborazione tra Acqua S.Bernardo e Cuneo Volley è stata celebrata oggi, martedì 24 novembre, negli stabilimenti di Garessio, durante una conferenza stampa che ha riunito dirigenza, marketing e due rappresentanti della squadra: il capitano Domenico Cavaccini e il centrale Lorenzo Codarin.

Ad aprire l’incontro è stato il Direttore Generale di Acqua S.Bernardo, Edoardo Biella, che ha sottolineato l’importanza di un rapporto che va oltre la semplice sponsorizzazione: "Sono 10 anni che collaboriamo, che abbiamo questa amicizia tra la nostra azienda e la pallavolo - ha sottolineato Biella - Abbiamo deciso di investire nello sport perché per noi è un piacere, ma anche un dovere reinvestire sul territorio. Lo sport rappresenta valori che vogliamo condividere come marchio"

Il Direttore generale di Acqua S.Bernardo ha poi ricordato la soddisfazione per il ritorno di Cuneo Volley nella massima serie: "Dopo tanti anni di sacrifici e di lotte siamo finalmente tornati nella SuperLega. È una gioia anche personale e come famiglia essere stati partecipi di questo percorso".

A seguire è intervenuta la responsabile marketing Elena Tassone, che ha ampliato il tema del legame tra brand e sport: "Le nostre gocce, che caratterizzano il nostro package, sono veicolo dei valori che raccontiamo. Lo sport per noi è emozione, passione, e fa parte del nostro modo di comunicare".

Tassone ha poi ricordato che il 2026 sarà un anno speciale: il centenario di S.Bernardo: "Diventerà per noi un momento importante di festeggiamento. Durante la Festa dell’Acqua, a luglio, coinvolgeremo Garessio e Ormea in tre giorni di iniziative aperte alla comunità. Siete tutti invitati".

Il responsabile marketing di Cuneo Volley, Dario Da Roit, ha ringraziato lo sponsor sottolineando la rarità di una partnership così duratura: "È difficile trovare una realtà importante che rimanga al fianco di una squadra per 10 anni. Quando si parla di volley di alto livello, il vostro nome ormai è associato al nostro progetto. Per me è stato un segno: Acqua S.Bernardo rappresenta qualcosa di importante nel mondo della pallavolo. Grazie, perché non è scontato ciò che fate per noi".

La giornata si è conclusa con un momento leggero e divertente: una sfida di degustazione alla cieca tra Cavaccini e Codarin.

I due giocatori hanno provato a indovinare i gusti di alcune bibite S.Bernardo nascoste in una scatola, tra risate e qualche clamoroso errore, come l’incapacità di distinguere un tè al limone da uno alla pesca. Vittoria di misura per Codarin, ma consenso unanime su un punto: meglio in campo che come sommelier delle bibite.