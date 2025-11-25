Torna “Time Out SuperLega”: puntata ricca di ospiti, analisi e collegamenti. In studio Michele Baranowicz

Torna questa sera alle 21 Time Out SuperLega, il format televisivo di More News dedicato al massimo campionato di pallavolo maschile. La trasmissione, condotta da Cesare Mandrile e Luca Muzzioli, proporrà una puntata particolarmente ricca con ospiti in studio e numerosi collegamenti.

Nello studio di Cuneo saranno presenti il palleggiatore della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Michele Baranowicz, e il presidente della tifoseria Blu Brothers, Marco “Tony” Manera, che analizzeranno la sfida di domenica scorsa al palazzetto di San Rocco Castagnaretta tra Cuneo e Modena. Spazio anche alle interviste ai protagonisti: per Modena il coach Alberto Giuliani, lo schiacciatore Luca Porro e il direttore sportivo Alberto Casadei, ex giocatore biancoblù.

Ospite di Muzzioli sarà il direttore generale di Padova, Stefano Santuz, che commenterà il buon momento della squadra patavina, capace di battere Civitanova al tie break; per la Lube interverranno l’allenatore Medei e il giocatore Tenorio.

Interviste anche ai giocatori dell’Itas Trentino, Faure e Flavio, insieme al tecnico Mendez per commentare la vittoria dei veneti su Perugia, oltre a Sani, Valusa e coach Soli per il punto su Verona-Monza e a Dante Boninfante, allenatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, per analizzare la vittoria esterna ottenuta a Grottazzolina.

La puntata proporrà inoltre un servizio dedicato al decennale della partnership tra Acqua S.Bernardo e Cuneo Volley, insieme alle rubriche “Up&Down” di Massimo De Marzi e il “Pagellone” di Luca Muzzioli.

L’appuntamento è alle 21 in diretta sulle home page di Targatocn, La Voce di Alba e Volleyball.it, oltre che sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it.