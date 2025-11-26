Coldiretti Cuneo: stop al colpo di mano sul Mercosur, ora serve tutela vera per le filiere agroalimentari

Il ritiro della procedura d’urgenza per il voto sulla clausola di salvaguardia nell’ambito dell’accordo Mercosur rappresenta una vittoria della democrazia. Si è scongiurato il rischio immediato di un vergognoso colpo di mano che avrebbe sottratto la discussione sull’intesa al confronto parlamentare e pubblico sui gravissimi rischi ad essa legati, a partire dalla mancanza del principio di reciprocità. Ad affermarlo sono Coldiretti e Filiera Italia, che ieri hanno sottoscritto una lettera urgente agli europarlamentari sui pericoli collegati all’accordo e sulla necessità di affermare regole uguali per tutti.

L’obiettivo reale della procedura d’urgenza, imposta dalla presidente Von der Leyen, era infatti quello di impedire qualsiasi intervento del Parlamento: come già avvenuto in Consiglio, si mirava a bloccare ogni possibilità di modifica del testo e ad accelerarne il voto già nella giornata di giovedì 27 novembre.

“Di fatto si puntava a mettere a tacere le proteste degli agricoltori riguardo a una misura assolutamente inadeguata a tutelare le filiere agroalimentari europee rispetto all’invasione di prodotti sudamericani a dazio zero – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. La mancata previsione dell’attivazione automatica della clausola la rende un provvedimento totalmente inefficace, poiché soggetto all’apertura di un’inchiesta da parte della Commissione e subordinato alla presenza contemporanea di più condizioni, tra cui la dimostrazione che l’aumento delle importazioni sia dovuto agli effetti dell’accordo, compresa la riduzione dei dazi doganali”.

“L’auspicio è ora che il Parlamento europeo faccia sentire la propria voce per tutelare cittadini e imprese agroalimentari rispetto ai rischi contenuti nell’attuale stesura dell’intesa – aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo –. La mancanza del principio di reciprocità rappresenta una forma di concorrenza sleale verso le aziende europee, con potenziali rischi anche per la salute dei consumatori”.