Bra, l’8 dicembre festa annuale dell’opera vincenziana al Santuario della Madonna dei fiori

Festa annuale dell’Opera Vincenziana di Bra lunedì 8 dicembre presso il Santuario della Madonna dei Fiori, in cui verranno ricordate anche le volontarie defunte.

Al termine delle Messe delle ore 10.30 e delle 17.30, le vincenziane distribuiranno ai fedeli le medagliette miracolose benedette. Il tutto in osservanza di una bella tradizione braidese, innescata dalle Suore figlie della carità di San Vincenzo che nel recente passato hanno abitato nella canonica parrocchiale di San Giovanni, a Bra.

Eventuali offerte saranno devolute a sostegno delle famiglie più in difficoltà. Spiegano le volontarie: «Scopo della giornata è mantenere viva la tradizione e ringraziare tutti i benefattori per l’ampia generosità dimostrata nel sostenere le nostre iniziative solidali, permettendoci soprattutto di portare avanti il nostro più importante progetto, quello dell’Estate ragazzi. A tutti e a quanti vorranno festeggiare con noi, diciamo grazie».

La medaglia miracolosa

Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré, una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Tra le parole della Santa Vergine «I tempi sono molto tristi. Disgrazie verranno ad abbattersi sulla Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi». Il 27 novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa Vergine, ne contemplò la bellezza e accolse la missione di far coniare una Medaglia «Le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie!».