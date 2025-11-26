 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 26 novembre 2025, 15:55

Cuneo: Anas programma chiusura notturne delle gallerie Carle e Cittadina. Ecco quando

In programma interventi di pulizia e l’esecuzione delle ispezioni periodiche

L'imbocco della galleria Carle

L'imbocco della galleria Carle

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione all’interno delle gallerie Carle e Cittadina, sulle statali 705 Dir e 705 “di Cuneo”. Gli interventi sono stati pianificati in orario notturno per contenere il più possibile i disagi alla circolazione locale.

Per consentire le operazioni di pulizia, la galleria Carle, tra il km 0 e il km 0,700 della statale 705 Dir, sarà chiusa al traffico nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre, nella fascia oraria 22:00 – 6:00.

Sempre per attività di pulizia, la galleria Cittadina, tra il km 2,100 e il km 3,300 della statale 705, sarà chiusa al traffico nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, nella fascia oraria 22:00 – 6:00.

Infine, per consentire le operazioni di ispezione periodica delle infrastrutture, la galleria Carle sarà chiusa al traffico dalle 21:00 alle 23:00 di martedì 9 dicembre. Subito a seguire, a partire dalle ore 23:00 e fino alle 6:00 del giorno successivo, mercoledì 10 dicembre, sarà chiusa al traffico la galleria Cittadina.

Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sul percorso alternativo locale con apposita segnaletica.

C. S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium