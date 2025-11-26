Cuneo: Anas programma chiusura notturne delle gallerie Carle e Cittadina. Ecco quando

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione all’interno delle gallerie Carle e Cittadina, sulle statali 705 Dir e 705 “di Cuneo”. Gli interventi sono stati pianificati in orario notturno per contenere il più possibile i disagi alla circolazione locale.

Per consentire le operazioni di pulizia, la galleria Carle, tra il km 0 e il km 0,700 della statale 705 Dir, sarà chiusa al traffico nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre, nella fascia oraria 22:00 – 6:00.

Sempre per attività di pulizia, la galleria Cittadina, tra il km 2,100 e il km 3,300 della statale 705, sarà chiusa al traffico nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, nella fascia oraria 22:00 – 6:00.

Infine, per consentire le operazioni di ispezione periodica delle infrastrutture, la galleria Carle sarà chiusa al traffico dalle 21:00 alle 23:00 di martedì 9 dicembre. Subito a seguire, a partire dalle ore 23:00 e fino alle 6:00 del giorno successivo, mercoledì 10 dicembre, sarà chiusa al traffico la galleria Cittadina.

Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sul percorso alternativo locale con apposita segnaletica.