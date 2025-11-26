Farigliano, alla Fiera del Puciu e di San Nicolao gli studenti faranno da ciceroni

Anche per l'edizione di quest'anno della “Fiera dei puciu e di San Nicolao”, in programma a Farigliano domenica 7 dicembre 2025, la scoperta del patrimonio locale sarà affidata agli studenti delle classi 2^F e 3^F della Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano.

I ragazzi, protagonisti del progetto didattico "Ciceroni", guideranno i visitatori attraverso la storia e le bellezze artistiche della Cappella di San Nicolao, della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e della Cappella della Madonna del Pilone di Farigliano.

L'iniziativa è il culmine di un percorso di studio pluridisciplinare che unisce l'apprendimento in aula con l'esperienza sul campo. Materie come Arte e Immagine, Religione, Italiano, Storia, Geografia, Inglese e, trasversalmente, Educazione civica, convergono per offrire agli alunni una profonda conoscenza dei beni storico-artistici locali. Il percorso mira a fornire agli studenti gli strumenti per decodificare i linguaggi dell'arte religiosa (simboli, colori, attributi), applicando tale conoscenza ai beni locali per comprenderne e valorizzarne l'importanza artistica, storica e culturale. Le sintesi delle descrizioni sono state tradotte e studiate in lingua inglese per fornire informazioni chiare e puntuali anche agli eventuali visitatori stranieri. Questa esperienza non solo arricchisce la preparazione scolastica degli studenti, ma è un valido gesto di cittadinanza attiva. Agendo da "Ciceroni", i ragazzi sviluppano la consapevolezza del valore del patrimonio locale, contribuendo concretamente alla sua salvaguardia, rafforzando la loro formazione civica e sociale e, non da ultimo, potenziando il loro senso di appartenenza alla comunità.

Le visite guidate dagli alunni si svolgeranno per l'intera giornata di domenica 7 dicembre 2025, secondo i seguenti orari:

Cappella di San Nicolao: mattino 9:30 - 12:30 / pomeriggio 14:00 - 17:00 (servizio navetta con partenza dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista);

Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e Cappella della Madonna del Pilone: mattino 10:30-12:30 / pomeriggio 14:00 - 17:00.