Festa dell’albero all’Asilo di Scarnafigi con una giornata di scoperta, cura e gratitudine per la natura

La Festa dell’albero all’Asilo di Scarnafigi è stata un momento prezioso per fermarsi, osservare e riconoscere l’immenso valore degli esseri viventi più maestosi e silenziosi che popolano la Terra: gli alberi.

“Alla presenza dei bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria delle autorità locali, dei Carabinieri Forestali del nucleo di Saluzzo e di un gruppo di volontari – afferma Nico Testa presidente dell’Asilo - la giornata è diventata un’occasione educativa e celebrativa allo stesso tempo.

Durante l’incontro è stato ricordato l’essenziale contributo che le piante offrono alla nostra vita quotidiana: dalla produzione di ossigeno alla stabilità del suolo, dal contenimento del riscaldamento climatico all’alimentazione, fino alla capacità di ridurre lo stress e migliorare il benessere. Gli alberi – sottolinea Testa - ci insegnano anche due grandi virtù: la pazienza e la resilienza.

Cuore dell’iniziativa è stata la messa a dimora di due nuove piantine, un Viburno e un salice bianco, affidate simbolicamente alla cura dei bambini, con l’augurio che possano crescere forti e sane proprio come loro. I piccoli hanno salutato le nuove piante con una poesia beneaugurante, rendendo il momento ancora più emozionante.

“La giornata – conclude Testa assieme alle insegnanti - si è rivelata una vera lezione di ecologia pratica, concreta e immediata, pienamente compresa dai nostri futuri cittadini, che hanno potuto scoprire da vicino quanto sia prezioso il legame tra uomo e natura.