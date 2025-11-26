Inaugurata la prima panchina rossa di Roccavione

Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, in piazza Don Chesta, l’Amministrazione comunale di Roccavione, in collaborazione con la ditta Preve, ha inaugurato la prima panchina rossa del paese, simbolo dell’impegno condiviso contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa, legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata un momento profondo ed emozionante, reso possibile grazie al coinvolgimento della Caritas nella persona di Ivana Lovera, del Comitato Incontri in Vetrina e dei ragazzi della scuola media, che hanno partecipato attivamente alla cerimonia con riflessioni, pensieri e messaggi dedicati al tema.

"Questa panchina è “solo” un simbolo, ma i simboli sono importanti perché ci ricordano ogni giorno che la violenza sulle donne è un problema reale, vicino a noi, che non possiamo ignorare – ha sottolineato il Sindaco Paolo Giraudo nel suo intervento –. Come amministrazione vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione e a promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione, soprattutto tra i più giovani".

La panchina rossa in piazza Don Chesta diventa così un segno visibile e permanente di memoria e responsabilità collettiva, affinché la violenza di genere non venga mai considerata “lontana” o inevitabile, ma riconosciuta e contrastata a partire dalle nostre comunità.