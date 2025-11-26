Lavori alla rete idrica in viale Angeli e corso Brunet, ACDA: "Interventi in notturna per limitare i disagi"

Nei giorni scorsi i cuneesi si saranno imbattuti nella chiusura di una zona del viale degli Angeli e di corso Brunet.

Lavori di scavo importanti, effettuati da Cogesi/ACDA, un intervento infrastrutturale per l’ammodernamento della rete idrica con fondi PNRR. Per ridurre al minimo i disservizi ai residenti e alle attività commerciali, le lavorazioni sono state intenzionalmente collocate in orario notturno, tra le 22 e le 6 del mattino.

Una scelta non banale, che ha richiesto uno sforzo organizzativo significativo da parte delle imprese coinvolte e dell’Ufficio di Direzione Lavori di ACDA, impegnato in un’attività di coordinamento serrata per garantire sicurezza, precisione e rapidità in un contesto già di per sé complesso.

Senza contare che chi ha lavorato lo ha fatto con temperature sotto zero. Normalmente è d'estate che si lavora in notturna.

Una scelta dettata anche e soprattutto dalla volontà di limitare i disagi, perché chiaramente i lavori hanno comportato la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

"Mi scuso con la popolazione perché mi rendo conto che essere senza acqua è un grande disagio - ha commentato il presidente di ACDA Livio Quaranta -. Ma, grazie a questi lavori indispensabili, ci saranno meno problemi domani. Tra l'altro, sono finanziati con fondi PNRR quasi per il 90%, che significa che non andremo a pesare sulle tariffe in bolletta. Stiamo mettendo a regime un sistema che consentirà di controllare meglio la rete. A Cuneo, nelle frazioni e anche in altri comuni, come Borgo o Boves".

Fabio Monaco, responsabile del progetto, ha commentato: "Operare di notte è sempre complesso. Bisogna garantire la sicurezza dei lavoratori e mantenere la precisione nelle operazioni pur in condizioni più difficili. L’intervento rientra nelle opere previste dal PNRR per la realizzazione dei nuovi distretti idrici e per la posa dei misuratori di portata, strumenti fondamentali per migliorare il monitoraggio della rete e ridurre le perdite. L’Ufficio di Direzione Lavori di ACDA ha gestito ogni fase in modo impeccabile, pertanto desidero ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato con grande spirito di squadra. La città di Cuneo potrà così contare su tratti di rete rinnovati, più efficienti: un risultato che testimonia come, anche dietro interventi apparentemente ordinari, ci sia un lavoro complesso e di alto livello tecnico”.