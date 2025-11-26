Saranno nel Duomo di Saluzzo i funerali di Alberto Silvestro, morto durante un trekking in Marocco

Se tutto andrà come da programma, la salma di Alberto Silvestro rientrerà dal Marocco venerdì mattina e i funerali saranno celebrati in Duomo a Saluzzo sabato pomeriggio.

L'uomo, 66 anni, saluzzese ma residente a Fossano, è morto mentre affrontava un trekking solidale organizzato in Marocco dal Cip - Cinema inclusione Partecipazione, nell'ambito di una manifestazione sportivo-benefica alla quale stava partecipando assieme al figlio Andrea, educatore molto conosciuto nella città degli Acaja e vicepresidente della sezione fossanese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, col quale stava condividendo l’esperienza nel Paese africano.

Ed è lui, Andrea, ad occuparsi da quasi una settimana delle pratiche burocratiche, in costante contatto con il Consolato e l'Ambasciata italiana in Marocco, ma le difficoltà sono tante, perché l'incidente che è costato la vita a suo padre è avvenuto in una zona rurale del Paese, da dove le comunicazioni arrivano con grande difficoltà e lentezza.

Per ora quello è l'obiettivo ma, come spiega Andrea, "ogni giorno capita qualcosa. Noi speriamo di riuscire a far rientrare mio papà con un volo venerdì mattina".

Il rito sarà officiato dal vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, prima parroco a Fossano e molto amico di Alberto Silvestro.

A legarli l'amore per la montagna ma anche l'essersi ammalati di Covid in forma molto molto seria. Erano infatti finiti in Terapia intensiva, ricoverati in condizioni gravissime nello stesso giorno. Ed erano riusciti a guarire entrambi, trovando in questa drammatica esperienza in comune nuovo cemento per la loro amicizia.

Sarà lui, quindi, a celebrare la messa di addio ad Alberto Silvestro che, ma manca ancora la certezza, dovrebbe svolgersi il prossimo 29 novembre.