Semplificazioni, Bergesio (Lega): "Voucher prorogati e stop alle specie non autoctone"

“Bene l’approvazione del ddl semplificazioni. Un provvedimento che mira a velocizzare le procedure burocratiche in molteplici settori, su cui abbiamo lavorato in Senato per promuovere misure importanti, in primis per l’agricoltura. Si prevede l’entrata in vigore dei voucher fino a dicembre 2025, che in legge di bilancio chiederemo di rendere permanenti. In materia di pesca, siamo riusciti poi a ottenere una proroga fondamentale fino al 31 maggio 2026 del divieto di immissione di alcune specie non autoctone (es trota fario). Un atto di responsabilità ecologica ed economica che salvaguarda un indotto da 400 milioni di euro e tutela le associazioni di pesca sportiva, che contano oltre due milioni di pescatori. Previste anche misure di semplificazione per l’accesso agli aiuti PAC rivolte ai terreni coltivati nelle Zone Pedemontane e svantaggiate, tenendo conto delle loro peculiarità. Siamo soddisfatti di questo lavoro fondamentale per rendere la vita più semplice ai lavoratori e alle aziende, che significa anche sostenere la nostra economia”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega.