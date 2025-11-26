CICLISMO / Vigor Cycling Piasco, per Luca Gugnino una stagione da incorniciare

E' il momento dell'incasso per Luca Gugnino. La punta di diamante della Vigor Cycling ha seminato per tutta la stagione raccogliendo 8 vittorie, 2 tipo pista e un piazzamento fra i top ten nel ranking nazionale della categoria allievi. E ora è arrivato per lui il tempo di ricevere prestigiosi riconoscimenti.

Il primo glielo ha consegnato l'Associazione Piemontese Corridori Ciclisti, in occasione della 35a Festa del Ciclismo. Nella circostanza ha accompagnato Luca Gugnino il direttore sportivo Michele Ancona.

Il secondo è atteso sabato prossimo 29 novembre a Bra, quando nel pomeriggio, saranno premiate la record woman dell'ora Vittoria Bussi, nonché Matilde Vitillo, Irene Cagnazzo, Roberto Capello, Gabriele Scagliola e insieme a loro Luca Gugnino, unitamente ad ex atleti della bicicletta cuneese, mentre successivamente nella stessa serata avrà luogo anche il tradizionale incontro di fine anno di tutta la società pilotata da Claudio e Silvio Mattio.

Nella circostanza si rivivrà l'andamento della stagione ciclistica 2025, un'annata straordinaria caratterizzata da numerosi successi, nel corso della quale saranno tenute a battesimo le formazioni che disputeranno le competizioni sulla due ruote nel 2026.

Si annuncia pertanto un appuntamento importante non solo sotto il profilo conviviale e dell'aggregazione, cardini fondamentali nella vita del sodalizio, ma anche in prospettiva futura con l'ufficializzazione delle due squadre delle categorie esordienti e allievi, incluse le new entry. Nel frattempo tutto il club augura una pronta ripresa dell'attività al direttore sportivo Salvatore Cirlincione, reduce da da un intervento chirurgico a un piede.