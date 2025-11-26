 / Cronaca

Cronaca | 26 novembre 2025, 13:10

Scontro tra una vettura e un autocarro, chiusa la provinciale 43 a Morozzo

Ferito il conducente dell'auto, illeso quello del mezzo adibito al trasporto di animali

Scontro tra un'autovettura e un un autocarro per il trasporto di bestiame attorno alle 11 di questa mattina 26 novembre sulla provinciale 43 a Morozzo, sulla direttrice verso Sant'Albano Stura. 

La strada è al momento chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi. 

Ferito il conducente dell'auto, affidato alle cure del 118, intervenuto con due equipe. Illeso invece il conducente dell'autocarro, così come gli animali a bordo del mezzo.

Presenti i vigili del fuoco di Cuneo e i carabinieri per i rilievi. 

Barbara Simonelli

