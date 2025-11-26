Cuneo, seconda serata di "Incontri Culturali" dedicata a Van Gogh

Oggi, mercoledì26 Novembre alle ore 18, si svolgerà la seconda serata della rassegna degli Incontri Culturali al Grand Bar in Corso Nizza 43 a Cuneo, sempre con cadenza mensile, sempre ad ingresso libero.



Questo appuntamento propone uno dei personaggi della storia dell'arte più affascinate dell'Ottocento, Vincent Van Gogh, una figura chiave dell'evoluzione della pittura moderna, che lascia una forma rigida e stantia per trasformarsi in emozioni e bellezza.



Il pittore olandese è stata una figura chiave del post-impressionismo, considerato uno dei più influenti artisti della storia dell'arte occidentale. La sua carriera, sebbene breve, ha prodotto oltre 2.100 opere, caratterizzate da colori vivaci e pennellate espressive, che hanno gettato le basi per movimenti artistici del XX secolo. È noto per il suo stile emotivo e tormentato e per capolavori come "La Notte Stellata" e i "Girasoli"



L'ingresso è gratuito, ma si invitano i partecipanti alla consumazione presso il locale, il Grand Bar in Corso Nizza 43 a Cuneo, per ringraziare dell'ospitalità.