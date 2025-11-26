Mondovì, una "chiamata alla Batucada" per creare una street band di percussioni riciclate

Il Caffè Sociale di Mondovì lancia una coinvolgente iniziativa aperta a tutta la cittadinanza: “Chiamata alla Batucada”, un pomeriggio dedicato al ritmo, alla creatività e alla musica partecipata, realizzata utilizzando strumenti di recupero e materiali domestici.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre 2025, a partire dalle 15:00, presso la Stazione di Mondovì (Piazza Franco Centro 1). La proposta è semplice ma potentissima: trasformare oggetti comuni – pentole, secchi, grattugie, barattoli, cartoni e altri materiali – in una street band di percussioni capace di far vibrare il quartiere e coinvolgere persone di tutte le età.

A guidare il pomeriggio sarà il percussionista professionista Luca Ballo, che condurrà i partecipanti nella costruzione di ritmi collettivi e nell’esplorazione del potenziale sonoro di strumenti “fatti in casa”. È inoltre previsto un laboratorio musicale dedicato ai bambini, pensato per far scoprire il piacere del ritmo anche ai più piccoli.

L’iniziativa invita ciascun partecipante a portare uno o due strumenti artigianali scelti tra diverse categorie (bassi, medi, medio-alti, sonagli), così da creare un ensemble equilibrato e variegato. Non è necessaria alcuna esperienza musicale: la partecipazione è aperta a tutti, dai curiosi agli appassionati, dalle famiglie ai gruppi di amici.

A conclusione dell’attività è previsto un aperitivo condiviso, per il quale ognuno è invitato a portare qualcosa da mangiare. I partecipanti potranno contribuire con un piccolo sostegno economico per il musicista (massimo 15 euro, cifra da dividere in base al numero dei presenti).

Per motivi organizzativi è consigliato segnalare la propria presenza inviando un messaggio.

Info e prenotazioni: 338 8638645 – Francesco