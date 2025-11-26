Milano Cortina 2026, accesa la Fiamma Olimpica: sabato 10 gennaio sarà a Cuneo

Si è svolta nel Museo Archeologico di Olimpia, in Grecia, la cerimonia di accensione della fiamma a cinque cerchi in vista dei Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio del prossimo anno.

Milano Cortina 2026 ha così inizio, in attesa dello spettacolo che offriranno atlete e atleti durante la competizione vera e propria.

Quella di Olimpia, culla dei Giochi, è la prima tappa di un lungo tragitto che porterà la fiamma in Italia fino a Milano il prossimo 6 febbraio quando avrà luogo la cerimonia di apertura allo Stadio di San Siro.

Un viaggio di 63 giorni, con 60 appuntamenti lungo 12.000 km, attraversando 110 province e oltre 300 comuni.

Il Piemonte sarà interessato dal passaggio nel mese di gennaio. Sabato 10 la Fiamma farà tappa a Cuneo, domenica 11 l'itinerario toccherà Bra, La Morra e Alba per poi proseguire verso Sestriere per illuminare le piste che hanno già ospitato le gare Olimpiche.