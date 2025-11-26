MOTORI / Porzia al via del Rally Ronde con Bolletta: "Voglio chiudere bene la stagione"

Mauro Porzia torna sulle strade dell'entroterra imperiese, a distanza di un mese dall'ultima volta. Un ritorno ricco di emozioni per il portacolori ALMA Racing, reduce da una stagione ad elevata intensità agonistica vissuta sulle strade del campionato tricolore, che gli ha permesso di progredire e maturare costantemente tra le file del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici e del Trofeo Lancia Expert.

Proprio quest'ultimo ha regalato al driver torinese una piacevole quanto inaspettata soddisfazione, con il successo finale raggiunto dopo una rocambolesca ultima tappa tra le strade del Rally Sanremo.

Un percorso, quello svoltosi all'interno della serie monomarca, lungo ed insidioso, reso possibile grazie al supporto di amici, collaboratori e partner, ma soprattutto condiviso con l'instancabile navigatrice Arianna Genaro, vero valore aggiunto dell'equipaggio per professionalità, puntualità e precisione.

Sei le partecipazioni totali affrontate nel campionato tricolore, a partire dal Rally Regione Piemonte fino ad arrivare al Rallye Sanremo, che li hanno confermati tra gli assoluti protagonisti del Trofeo Lancia.

"Devo dire che l'emozione dopo il successo di Sanremo è ancora davvero elevata", racconta Porzia: "I sacrifici di un anno sono stati premiati. Ora però mi concentro sugli ultimi due impegni stagionali, gare nelle quali tenevo ad essere al via e nelle quali abbiamo l'idea di ben figurare. Ed è così che prenderemo parte al Rally Ronde Valli Imperiesi e successivamente alla prima edizione del Rally Città di Cagliari. In entrambe non mancheranno gli avversari di livello, occasione per confrontarsi ancora una volta da vicino con loro".

In vista della kermesse imperiese, non sarà presente Arianna Genaro, in quanto impegnata nell'ultima tappa del tricolore terra. Ad accompagnare il pilota torinese, per l'occasione ci sarà quindi la navigatrice cuneese Denise Bolletta. Non cambierà la vettura, confermata la Lancia Ypsilon Rally4 con i colori della ScaccoMatto Racing.