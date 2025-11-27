Prende fuoco un laboratorio di falegnameria a Scarnafigi: tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi, giovedì 27 novembre alle ore 14.20 circa, una struttura adibita alla lavorazione del legno ha preso fuoco. Il proprietario, che si era allontanato per la pausa pranzo, al rientro ha scoperto il suo laboratorio avvolto dalle fiamme e ha subito allertato i pompieri.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Saluzzo e dei volontari di Racconigi, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a smassare il materiale derivato dalla caduta del tetto. Fortunatamente, si registrano solamente danni alla struttura e nessun ferito.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato l'incendio, ma sono in corso le indagini.