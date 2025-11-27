Tornano gli show cooking targati Coldiretti all'Open Baladin Cuneo: il primo protagonista è il porro Cervere

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, al via questa sera 27 novembre gli ormai irrinunciabili show cooking firmati Coldiretti Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo.

Appuntamento tutti i giovedì alle 18 con tanti prodotti, declinati in appetitose e originali ricette, tutte da assaggiare e imparare.

Sono sempre di più gli affezionati spettatori e assaggiatori che ormai da anni si danno appuntamento nel locale di piazza Foro Boario.

Protagonista del primo appuntamento il porro Cervere, prelibato prodotto autunnale, protagonista di una fiera da tutto esaurito e prodotto d’eccellenza del territorio. A presentarlo il senatore Giorgio Mario Bergesio, in rappresentanza del Consorzio.

Bergesio ha espresso grande entusiasmo per il successo della Fiera, terminata lo scorso weekend, e per il sempre maggiore riconoscimento di un prodotto dalle infinite proprietà conosciute anche dagli antichoi romani e dal profumo e sapore incponfondibili.

Il palinsesto Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo propone dieci appuntamenti, sempre di giovedì dalle 18 alle 20, ospitati nel locale di piazza Foro Boario. Dieci esperienze dal campo alla tavola per raccontare, attraverso la voce degli agricoltori, le storie, le tradizioni e i sapori autentici della nostra provincia.

Ogni incontro, fino all’aprile 2026, sarà dedicato a un prodotto simbolo della biodiversità contadina, presentato da un’azienda agricola di Campagna Amica, come ha spiegato Elisa Rebuffo, che ne è la responsabile provinciale.

Il calendario spazia da produzioni tipiche e identitarie a specialità di nicchia, coltivate e custodite con impegno da generazioni di agricoltori.

Come sempre, lo chef realizza in diretta piatti dedicati al prodotto protagonista della serata, da gustare in abbinamento a birre agricole Baladin, nel segno della valorizzazione dell’eccellenza brassicola italiana.

Queste le ricette preparate: il "Pasti 'd Cesca", piatto tipico di Cervere creato nel 1980 e dedicato alla cuoca Cesca. Ancora, la tarte tatin di porri e zucca di Piozzo e fonduta di verzin. Infine, i ravioli ai porri e maiale nero piastrati, con brodo aromatico.

Gli eventi sono sempre gratuiti, con prenotazione obbligatoria presso l’Open Baladin Cuneo (telefono: 0171 489199).