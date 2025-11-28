Black Friday in montagna: boicotta l’e-commerce e difendi i negozi di paese

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Oggi è il giorno del black Friday e si avvicina ormai il periodo dei regali natalizi. È un periodo propizio alle spese extra.

Quest'anno più che gli anni passati (soprattutto dopo l' allarme lanciato da Confcommercio Piemonte, secondo cui entro il 2035,l 1 negozio su 5 rischia di sparire) è necessario anzi fondamentale che ogni residente (o turista) nei comuni occitani decida di difendere i negozi e il commercio locale a discapito delle grandi aziende dell' e-commerce!

Ogni euro, ogni centesimo speso in un negozio di montagna è un euro speso per difendere i servizi del tuo paese.

I negozi sono spesso e volentieri presidi di fondamentale importanza, sentinelle territoriali che garantiscono una forma di collegamento tra il comune e le frazioni.

Tutti ci teniamo in un paese curato, luminoso ma spesso e volentieri questi colori sono proprio i negozi di paese che li producono.

È innegabile che comprare su internet consenta di risparmiare qualche euro, ma siamo sicuri che quei pochi euro non gli possiamo risparmiare in altro modo?

È altrettanto innegabile che online (o nei supermercati, magari con le casse automatiche per ridurre i costi sul personale…) si trovano molti prodotti che nel negozio di montagna non si trovano, ma nel negozio di paese trovi l' indispensabile! Quello che ti serve!

In occasione del Black Friday risparmia boicottando i siti internet che ti propongono cose inutili facendoti credere che siano fondamentali! Con quei soldi risparmiati acquista in montagna!

Acquista i regali di Natale nel tuo Paese! Difendi le botteghe occitane! Non cedere al consumismo!Compra i regali di Natale al pais!

Un acquisto in un negozio di un paese occitano di montagna è un acquisto che vale doppio! È un regalo e salva un negozio! Un negozio salvo è un residente in più, una sentinella in più!

Noi de l' Assemblada Occitana Valades siamo fermamente convinti che il declino delle nostre valli si possa fermare iniziando dagli acquisti nei negozi dei paesi occitani!

Invitiamo, inoltre, i negozi delle valli occitane a valutare la possibilità di creare una cooperativa di acquisto unica in modo da riuscire a contrattare prezzo migliori con la distribuzione, in modo da riuscire a contrastare efficacemente la grande distribuzione!

Non auspichiamo, e anzi contrasteremo, la creazione di grandi centri commerciali nelle valli.

Noi compriamo in Occitania e voi? Difendete la montagna e gli interessi generali delle montagne o solo il vostro orticello e il vostro conto corrente? Noi la nostra risposta c'è l' abbiamo, ora tocca a voi! Difendiamo la montagna non a parole ma con i fatti!

Assemblada Occitana Valades