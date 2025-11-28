La classifica 2025 dei migliori aeroporti d’Europa secondo Holidu

È online la nuova classifica dei migliori aeroporti d’Europa redatta da Holidu, che ha analizzato migliaia di recensioni presenti su Google Maps per valutare qualità dei servizi, efficienza e soddisfazione dei viaggiatori.

A guidare la graduatoria 2025 è l’Aeroporto di Istanbul, che con un punteggio di 4,4 e oltre 106mila recensioni si conferma il più apprezzato. Seguono Porto e Helsinki, entrambi con lo stesso punteggio ma con un numero inferiore di recensioni.

Per l’Italia, il quadro è misto. Il miglior scalo nazionale è Roma Fiumicino, al 12° posto, stabile nella fascia alta della classifica. Milano-Linate si ferma al 19°, mentre più indietro troviamo Malpensa al 46° e Venezia Marco Polo al 49°. Ancora più in basso, Orio al Serio (58°) e Napoli (60°), entrambi in calo rispetto al 2024.

La metodologia si basa su una combinazione tra punteggio medio e volume di recensioni, per fornire una fotografia realistica della percezione dei passeggeri.

Secondo Holidu, il 2025 conferma un trend ormai evidente: gli aeroporti che investono in comfort, tempi rapidi e qualità dei servizi ottengono un riconoscimento immediato dai viaggiatori. Un segnale chiaro anche per gli scali italiani, chiamati a confrontarsi con standard europei sempre più elevati.

















