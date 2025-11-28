Cultura e creatività come motore economico: la Camera di Commercio di Cuneo presenta il terzo focus sul sistema territoriale

La Camera di Commercio di Cuneo organizza martedì 2 dicembre alle ore 14.30 al Filatoio di Caraglio la presentazione del terzo focus dedicato al sistema culturale e creativo della provincia, dal titolo "Cultura e Creatività – Focus sulle imprese Cuneo 2025".

L'appuntamento rappresenta un'occasione significativa per analizzare dati e trend emergenti del panorama culturale locale, scoprire le prospettive future del settore e avviare un dialogo proficuo tra esperti, istituzioni e protagonisti del comparto.

Una novità importante: quest'anno il focus include uno studio comparativo tra Cuneo e Pordenone, due realtà provinciali che si sono distinte per eccellenza in ambito culturale e letterario. Proprio per questo motivo è stata invitata Michela Zin, direttrice della celebre rassegna Pordenonelegge, che porterà l'esperienza veneta a confronto con il modello cuneese e con la storica manifestazione Scrittorincittà.

Interverranno il presidente della Camera di Commercio Luca Crosetto, il sindaco di Caraglio Paola Falco, l'assessora alla Cultura di Cuneo Cristina Clerico, il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola, l'editore Nino Aragno, il direttore della Fondazione Cesare Pavese Pierluigi Vaccaneo e il vicedirettore dell'Istituto Tagliacarne Alessandro Rinaldi. L'incontro sarà moderato da Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea.

Un'esperienza completa: a conclusione dell'evento, i partecipanti potranno visitare gratuitamente la mostra "Helmut Newton. Intrecci" ospitata negli spazi del Filatoio, unendo così analisi, confronto e scoperta culturale.