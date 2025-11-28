Cuneo, mercatino di Natale in Corso Giolitti il 13 e 14 dicembre

Il Mercatino di Natale di Corso Giolitti, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre, è la storia di una collaborazione tra realtà diverse che si uniscono per dare vivacità, sicurezza e sostegno a uno spazio urbano unico e in continuo cambiamento.

L’iniziativa nasce alcuni anni fa grazie all’Associazione La Nuvola, oggi rappresentata dal fotografo Mauro Giordano, con l’idea di radunare sotto i portici del corso artigiani e hobbisti, tra luci, elfi e atmosfere natalizie.

Dal 2021, il Comitato di Quartiere Cuneo Centro affianca questa realtà, dando vita a un’inedita alleanza: là dove terminano i banchi degli artigiani, infatti, inizia lo spazio curato dal Comitato, che ospita quante più associazioni ed enti senza scopo di lucro per garantire una copertura completa di tutto il corso.

Facendosi carico degli oneri del suolo pubblico, il Comitato persegue due obiettivi fondamentali: sostenere il volontariato, l’associazionismo e l’impegno civico locale; occupare in modo sano lo spazio pubblico, presidiarlo, viverlo e ridargli dignità.

Se il degrado tende a imporsi, la presenza attiva della comunità è quindi la risposta più efficace. C’è ancora posto: le associazioni e gli enti senza scopo di lucro che desiderano partecipare possono contattarci all’indirizzo quartierecuneocentro@gmail.com

Chi visiterà il mercatino il 13 e 14 dicembre troverà un percorso che va dall’artigianato locale ai regali solidali, passando per stand che raccontano il cuore sociale del quartiere.

Un’iniziativa che ha un impatto concreto sul benessere di Corso Giolitti, sostenuta da residenti, commercianti e associazioni, e accompagnata dalla conferma delle luminarie natalizie, frutto di uno sforzo condiviso tra cittadinanza, Comitato, WeCuneo e Amministrazione comunale.

Quest’anno il mercatino sarà reso ancora più speciale dalla presenza di Babbo Natale e dei suoi elfi, pronti ad accogliere grandi e piccoli e a raccogliere le letterine dei bambini.

Il Comitato sarà presente in fondo al mercatino: qui si potranno acquistare regali solidali, incontrare le realtà del volontariato e contribuire a rendere migliore una zona che continua a dimostrare di avere tanto da offrire quando è abitata, vissuta e illuminata dalla comunità.