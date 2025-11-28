Bra, centrodestra all’attacco su mensa scolastica, parcheggi e canile: “Servono chiarezza, interventi immediati e trasparenza”

Durante il Consiglio del 27 novembre, i consiglieri Mossino, Somaglia, Racca, Patria, Tripodi e Panero hanno posto l’attenzione sul servizio mensa e sull’appalto delle derrate alimentari. L’interrogazione ha ribadito l’importanza di garantire qualità e sicurezza nelle forniture, valorizzando al massimo i prodotti del territorio, in linea con i principi della filiera corta e del km 0.

Il caso specifico che ha generato il dibattito riguarda la temporanea assenza dai menù della Salsiccia di Bra, eccellenza locale da sempre presente nelle somministrazioni scolastiche. L’Amministrazione ha spiegato che la sospensione è dovuta alla turnazione dei prodotti e che l’alimento sarà nuovamente inserito. Una risposta ritenuta “inaspettata” dai consiglieri, che hanno chiesto un monitoraggio più rigoroso delle forniture e un confronto più approfondito sul rispetto degli impegni presi.

La mensa, ribadiscono, è uno strumento fondamentale di educazione alimentare e rappresenta un modo concreto per sostenere le filiere locali e l’economia del territorio.

Parcheggio di corso 4 Novembre: “Servono asfaltatura, illuminazione e decoro, non soluzioni provvisorie”

Durante il Consiglio del 26 novembre, i consiglieri di centrodestra sono intervenuti anche sullo stato dell’area a parcheggio in fondo a corso 4 Novembre, ricavata dalla demolizione di un edificio grazie a una convenzione urbanistica.

Secondo i firmatari, l’apertura dell’area non può limitarsi a una “livellatura del terreno con un po’ di ghiaia”, come indicato dall’assessore ai Lavori Pubblici.

La zona, collocata vicino alla stazione ferroviaria e storicamente carente di posti auto, necessita di un intervento definitivo che includa asfaltatura, segnaletica, illuminazione e sistemazione della siepe lungo la ferrovia.

"Con questi tempi rischiamo che il provvisorio diventi permanente" affermano i consiglieri, sottolineando che l’Amministrazione può reperire le risorse necessarie senza ulteriori rinvii. L’obiettivo è ottenere una ventina di nuovi stalli in un’area considerata il “biglietto da visita” del quartiere Oltreferrovia e dell’intera città.

Canile comunale di Pollenzo: “Troppe criticità segnalate, servono risposte puntuali”

Sempre nella seduta del 26 novembre, il centrodestra ha presentato un’articolata interrogazione sulla gestione del canile comunale. Diversi cittadini, spiegano i consiglieri, hanno segnalato criticità riguardanti adozioni, condizioni di custodia e trasparenza delle procedure.

Le richieste rivolte all’Amministrazione riguardavano dati aggiornati su ingressi, presenze e adozioni 2025, controlli effettuati, eventuali contestazioni al gestore e informazioni sull’organizzazione del servizio. Tuttavia, lamentano i proponenti, l’assessore non ha fornito risposte complete, richiamandosi ai tempi del regolamento, e il Presidente del Consiglio ha interrotto l’intervento senza chiarire i punti chiave.

"Un silenzio preoccupante su un presidio fondamentale di tutela animale" dichiarano i consiglieri, accogliendo però l’impegno dell’assessore Amato ad affrontare il tema in una prossima Commissione Ambiente. "Il canile deve essere un luogo di transizione, non di permanenza – affermano – e il Consiglio ha il dovere di vigilare per garantire trasparenza ed efficienza".