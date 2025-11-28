Menzione speciale per il video sul linguaggio rispettoso del S. Croce e Carle di Cuneo

Il video sul linguaggio ampio e rispettoso presentato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha ricevuto una menzione speciale durante la cerimonia di premiazione del primo contest “Raccontami l’equità. Azioni, interventi e progetti per contrastare le disuguaglianze” in memoria di Marina Penasso, promosso dal Dors, Centro regionale di documentazione per la promozione della salute, in accordo con il settore regionale che si occupa del Piano di Prevenzione.

L’iniziativa era rivolta alle Asl, AO, Associazioni pubbliche e private no profit, enti del terzo settore, scuole di ogni ordine e grado del territorio piemontese ed invitava a raccontare le azioni e gli interventi orientati all’equità e al contrasto alle disuguaglianze, realizzati sul territorio piemontese con l’obiettivo di condividere e valorizzare iniziative per promuovere la cultura di riduzione delle disuguaglianze sociali e di salute, fungendo da esempio e sollecitazione per altre realtà e contesti.

I video sono stati esaminati da una Commissione composta da professionisti aderenti ad ambiti multidisciplinari: esperti in comunicazione, di equità e di promozione della salute. Sono stati premiati i 3 ritenuti più rappresentativi rispetto a coerenza con il tema, chiarezza e capacità di veicolare le azioni e gli interventi di contrasto alle disuguaglianze e di promozione dell’equità.

La Commissione, inoltre, ha voluto assegnare una menzione speciale proprio al video sul linguaggio ampio e rispettoso realizzato dall’Azienda ospedaliera, in quanto considerato un percorso interessante e innovativo, a “costo zero e a guadagno potenzialmente infinito”.

Il video realizzato artigianalmente dal gruppo aziendale è liberamente visibile sul portale istituzionale www.ospedale.cuneo.it in Amministrazione trasparente/organizzazione/articolazione degli uffici/CUG.