Studenti dell'Arimondi Eula protagonisti a Racconigi per la Festa dell'Albero 2025

Giovedì 20 novembre, in occasione della Festa dell’Albero 2025, le classi 1A, 1B, 1E e 1L dell’Istituto Arimondi-Eula –corsi Meccanica Meccatronica ed Energia, Costruzioni Ambiente e Territorio e Liceo Scientifico – hanno partecipato a una delle iniziative ambientali promosse dal Comune di Racconigi nell’ambito delle manifestazioni green previste sul territorio.

Gli studenti, accompagnati dai docenti referenti del progetto, prof.ssa Lucetta Scatena, prof.ssa Antonella Sidoti e prof. Domenico Francesco Robasto, hanno preso parte alla piantumazione di due nuove specie arboree, una quercia farnia e un tiglio selvatico, lungo le sponde del fiume Maira, con la collaborazione del circolo Legambiente “Il Platano” di Carignano-Carmagnola che ha donato le piante. L’attività si è svolta nel corso delle lezioni pomeridiane, alla presenza del Sindaco Valerio Oderda, del consigliere comunale Enrico Mariano, della Signora Carla Rolando del CAI e di un rappresentante di Legambiente.

L’iniziativa è stata preceduta da una fase di preparazione teorica, articolata in due ore di lezione per ciascuna classe, curate dal prof. Domenico Francesco Robasto, docente di geopedologia, e dalla prof.ssa Antonella Sidoti, docente di scienze. Nel corso degli incontri è stato approfondito il ruolo fondamentale degli alberi nell’ecosistema, sotto tre punti di vista: quello naturalistico, che mette in rilievo la loro funzione nella tutela della biodiversità, nella protezione del suolo, nell’assorbimento dell’anidride carbonica e nella mitigazione del riscaldamento globale; quello sociale e psicologico, che considera gli alberi elementi capaci di creare spazi verdi adatti ad attività ricreative, favorendo benessere e rilassamento e infine quello religioso, che in molte culture attribuisce all’albero un forte valore simbolico legato alla vita, alla fertilità e alla saggezza.

Accanto allo studio teorico, gli studenti hanno realizzato elaborati grafici, disegni a mano libera e schede tecniche dedicate al mondo degli alberi, esprimendo creatività e sensibilità ambientale e consolidando il percorso di educazione ecologica avviato in classe.

Il progetto si concluderà il 13 dicembre con una mostra allestita nei locali dell’Istituto, a Racconigi in piazza Muzzone n. 6 aperta al pubblico dove saranno esporti i lavori realizzati dagli studenti.

Un’occasione importante per valorizzare l’impegno delle nuove generazioni nella tutela del territorio e per ricordare quanto sia necessario mantenere viva l’attenzione verso un patrimonio ambientale fondamentale per la qualità della vita di tutti.