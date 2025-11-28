 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 28 novembre 2025, 08:12

Ultime videoconferenze 2025 per insegnanti: approfondimenti storici e sociali con Polo Cittattiva Astigiano Albese

Incontri gratuiti aperti a tutti, validi per aggiornamento professionale su piattaforma Sofia, con autori e esperti su Shoah e nuove destre italiane

Ultime videoconferenze del 2025 promosse da Polo Cittattiva Astigiano Albese – I.C. S. Damiano, Museo Arti e Mestieri di un Tempo e Comune di Cisterna, Generali Italia spa - Agente Mario Cielo, Canale (Cn), Israt, GSE, Libreria "Il Pellicano" e Aimc di Asti. Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado anche tramite la Piattaforma Sofia. 

LINK MODULO ISCRIZIONI: https://forms.gle/ByYYDnADNrWVSxwXA. PER INFORMAZIONI: polocittattiva_formazione@icsandamiano.edu.it

Giovedì 4 dicembre, alle 18 in videoconferenza (Meet) Fabrizio Rondolino presenterà Elena. Storia di Elena Colombo, una bambina sola nella Shoah” (Giuntina). L’autore dialogherà con Nicoletta Fasano. 

Venerdì 12 dicembre 2025, alle 18 in videoconferenza (Meet), Mirella Serri presenterà “Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana” (Longanesi). L’autrice dialogherà con Mario Renosio

