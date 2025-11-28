NUOTO / Anita Gastaldi non vuole fermarsi: “Stagione oltre le aspettative, ora cerco una finale agli Europei” [VIDEO]

Il 2025 è stato l’anno della consacrazione per Anita Gastaldi. La giovane braidese ha infatti preso parte per la prima volta ai Mondiali, al termine di un percorso di crescita che l’ha vista arrivare ai vertici del nuoto internazionale.
Gli impegni non sono però finiti: la 22enne è stata convocata per gli imminenti Europei in vasca corta che si terranno a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre.
La nuotatrice classe 2003 è stata premiata nella serata delle benemerenze CONI, evento che si è tenuto mercoledì 26 nella Sala San Giovanni a Cuneo.
A margine della premiazione Anita Gastaldi ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul suo glorioso 2025, con l'attenzione rivolta anche ai prossimi impegni. Di seguito le parole della nuotatrice cuneese (GUARDA IL VIDEO)