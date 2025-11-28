VOLLEY A2F / A Mondovì arriva la capolista Florens, Bole: "Siamo consapevoli dei nostri mezzi e di cosa siamo capaci di fare"

Appena sconfitta una capolista, eccone una nuova da affrontare per il Mondovì Volley. La compagine monregalese torna tra le mura amiche del Palamanera per sfidare, sabato 29 novembre alle 20.30, la Pallavolo Florens compagine lombarda che, grazie allo stop di Alessandria (causato proprio dal “Puma”), nella scorsa giornata è salita in vetta al Girone A con 19 punti.



Le vigevanesi possono vantare una squadra molto esperta, probabilmente quella con l’età media più alta del raggruppamento. Ben otto delle 13 atlete che compongono il roster sono nate dal 1987 (il libero Arianna Ferrari) al 1999, e solo cinque dal 2000 in poi. Una per categoria le ex della sfida, cioè la schiacciatrice Greta Valli (classe ’92, a Mondovì nel 2018-19) e la centrale Giulia Deambrogio (’03, “Pumina” nella passata stagione).



In casa monregalese è ritornato il sereno dopo la bella affermazione in terra alessandrina, con un 3-0 che ha rilanciato a pieno le ambizioni delle rossoblù. La sfida con Florens è l’ultima ad avversarie che compongono il gruppetto delle prime cinque: dal prossimo turno (trasferta a Cagliari) e per cinque giornate fino alla fine del girone di andata, capitan Aliberti e compagne affronteranno compagini ad ora indietro in classifica.



È la schiacciatrice Elisa Bole a introdurre la gara per Mondovì Volley: “Sarà un match molto impegnativo: affronteremo una squadra molto forte, che non a caso è la prima in classifica in questo momento. Loro vengono da una striscia molto positiva, ed hanno dimostrato di essere presenti in tutti i fondamentali, noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e di cosa siamo capaci di fare. In settimana stiamo lavorando per poterle affrontare al meglio, e possiamo dire che la vittoria della scorsa settimana ci dà una mano per affrontare al meglio la partita anche sotto l'aspetto dell’atteggiamento.”



I biglietti per la sfida sono disponibili su https://www.liveticket.it/mondovivolley e in cassa a partire dalle 19.30. Alla stessa ora inizierà il warm-up DJ set by Molinoir. La serata vedrà l’ingresso gratuito per tutte le donne, nell’ambito delle iniziative messe in campo da Mondovì Volley per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: tra i set sono previsti momenti di sensibilizzazione sul tema. Sempre gratuito l’ingresso per gli studenti. La sfida sarà inoltre trasmessa su flima.tv.