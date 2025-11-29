Doppio appuntamento con i Mangiatori di nuvole a Caraglio e Borgo San Dalmazzo

Il primo fine settimana di dicembre porta in scena i Mangiatori di nuvole con due appuntamenti diversi: le visite teatralizzate al Filatoio di Caraglio e l’ormai tradizionale spettacolo natalizio itinerante per le vie di Borgo San Dalmazzo.

Visite teatralizzate al Filatoio Rosso di Caraglio sabato 6 dicembre

La principessa cinese Cin Ciulan Ciun Cin Ciu sarà pronta ad accogliere bimbi, adulti e famiglie al Filatoio Rosso di Caraglio per raccontare loro, insieme al suo fedele e imbranato servo Augusto soprannominato Cin Cin, la storia della seta. Ma dovrà stare ben attenta a non rivelare nulla sulla filatura, altrimenti le filatrici si arrabbieranno moltissimo: tocca a loro infatti accompagnare i visitatori nelle sale del Filatoio per scoprire i macchinari e il loro funzionamento, e per imparare come si passava dal baco da seta al prezioso filo. Come sempre, gli autori e registi Giulia Brenna e Omar Ramero hanno scelto di raccontare un importante angolo del nostro territorio offrendo tanti spunti e tante informazioni, ma conditi con abbondanti risate. Le visite teatralizzate si svolgeranno sabato 6 dicembre alle 16,30 e alle 18. Il biglietto di ingresso (9 euro, ridotto: 6) si può acquistare direttamente alla cassa del Filatoio.

Alla scoperta del Filatoio con i Mangiatori di nuvole

Scritto e diretto da: Giulia Brenna e Omar Ramero

Con: Ginevra Barbero, Lorenzo Beccaria, Jada Giordano, Paola Isaia, Matilda Qafaloku, Elisa Salomone

“Attento a quel che desideri a Natale!” domenica 7 e 14 dicembre a Borgo San Dalmazzo

Torna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento natalizio con i Mangiatori di nuvole: nelle domeniche 7 e 14 dicembre il centro storico di Borgo San Dalmazzo sarà animato dal nuovo spettacolo “Attento a quel che desideri a Natale!”, scritto e diretto da Giulia Brenna e Omar Ramero. Lo spettacolo a tappe si svolge all’aperto, nelle vie cittadine. Nella lussuosa villa della famiglia Doré tutto è pronto per un Natale di puro lusso: tra borse firmate, auto costosissime, diamanti e regali stravaganti, nessuno sembra ricordare il vero spirito della festa e il valore delle cose. Nessuno tranne la Nonna, che con un pizzico di saggezza (e forse di magia!) pronuncia ad alta voce un desiderio che cambierà ogni cosa: lei si augura che la ditta di famiglia… fallisca. Babbo Natale ascolta ed esaudisce il desiderio e in un attimo la ricca famiglia Doré si ritrova senza soldi, senza agi e con la fabbrica in crisi. Per riconquistare la fortuna perduta, papà mamma e figlia dovranno affrontare tre prove e riscoprire il valore dell’amore, della condivisione e della gratitudine. Babbo Natale, buffi personaggi natalizi, giocattoli che prendono vita, canzoni, magie e risate sono gli ingredienti di “Attento a quel che desideri a Natale”: una fiaba moderna e divertente che scalda il cuore e ricorda a grandi e piccini che il vero dono del Natale non si può comprare.

L’appuntamento è domenica 7 e domenica 14 dicembre in piazza IV novembre alle 14,30. L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena all’Auditorium Bertello. Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo, alla volontà e all’impegno dell’Ente Fiera Fredda e del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Attento a quel che desideri a Natale!

Scritto e diretto da: Giulia Brenna e Omar Ramero

Con: Mattia Audisio, Ginevra Barbero, Lorenzo Beccaria, Cristiana Brignone, Natasha Caula, Jada Giordano, Paola Isaia, Vito Longo, Giulia Picco, Matilda Qafaloku, Alessandro Rosso, Elisa Salomone.