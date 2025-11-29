Alba Cheer: Titans su e giù nella prima giornata al NALC

Si è conclusa la prima giornata di gara al Nordic All Level Championship di Göteborg, che ha visto i team Youth Titans e Young Titans impegnati nelle rispettive categorie. La giornata, non valida ai fini della classifica, ha permesso alle squadre di testare il proprio lavoro e raccogliere indicazioni utili in vista della prova finale di domani.

Le Youth Titans, in campo nella categoria U16 Level 2, hanno aperto la gara con una routine stabile, priva di errori significativi. Restano margini di miglioramento sul fronte della pulizia e della precisione, elementi su cui il gruppo potrà intervenire rapidamente.

Gli Young Titans, schierati nella categoria U18 Coed Level 4 e alla prima esperienza in questo livello, hanno presentato un esercizio con alcune cadute e imprecisioni. La prova, pur con le difficoltà riscontrate, ha fornito elementi chiari in vista della seconda giornata di gare.

Gli scoresheet consegnati dai giudici agli allenatori hanno offerto un quadro dettagliato dei punteggi e degli aspetti tecnici da ottimizzare, che saranno analizzati da coach e atleti per preparare al meglio la finale. La seconda giornata assegnerà i premi e offrirà ai due team l’occasione di mettere a frutto le indicazioni raccolte, con l’obiettivo di presentare i migliori esercizi.

Appuntamento domani 30 novembre al Partille Arena di Göteborg.