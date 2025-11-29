VOLLEY A1F / Oggi per le Gatte big match contro Novara. Bardaro: “Dovremo dare il massimo” [VIDEO]

Oggi pomeriggio la Honda Cuneo Granda Volley torna a giocare davanti al proprio pubblico per un match che vale tantissimo. Nella penultima giornata della Serie A1 Tigotà le Gatte ospitano infatti la Igor Gorgonzola Novara, una delle grandi del campionato, nell’ultimo derby piemontese dell’andata.

L’impegno non è dei più semplici: la squadra di Bernardi arriva da due vittorie convincenti, il 3-0 alla neopromossa Macerata e il 3-1 all’esordio in Champions League contro il PGE Budowlani Łódź.

Le Zanzare occupano attualmente il quinto posto in classifica con 23 punti (8 vittorie e 3 sconfitte, tutte al tie-break, subite con Perugia, Scandicci e Milano), alle spalle di Chieri, Milano, Scandicci e Conegliano. Per loro il derby è quindi un’occasione importante per restare agganciate al treno di testa e allungare su Busto, ferma a quota 16.

Se Novara è tornata da Lodz con 3 punti, le Gatte sono invece rientrate da Treviglio con un punto conquistato sul campo di Bergamo. Un punto solo ma non scontato, ottenuto lottando con le unghie e con i denti. Dopo essere state sotto 2-0, le Gatte infatti non hanno mollato e hanno conquistato un grande terzo set, chiuso ai vantaggi 25-27, e hanno poi trascinato la partita al quinto set.

Nel tie break le bergamasche hanno avuto una marcia in più, ma le biancorosse sono riuscite comunque a conquistare un punto importante e a sbloccare la loro classifica dopo quasi un mese di immobilismo, dimostrando carattere e compattezza, qualità che serviranno anche oggi.

Chiave di volta nel match contro Bergamo, il prezioso supporto della panchina. Dal secondo set infatti coach Salvagni ha chiamato in causa Allaoui, che ha chiuso con 6 punti messi a segno tra ace, muri e tocchi di seconda, Marring e Koulisiani, che hanno dato un contributo fondamentale.

“Anche con Bergamo abbiamo faticato all’inizio a trovare il ritmo. Loro hanno avuto una marcia in più fin da subito, ma poi ci siamo riscattate” ha commentato il libero della Honda Cuneo Granda Volley Anna Bardaro.

“Avevamo tanta voglia di riscatto e l’apporto della panchina è stato fondamentale. Ogni ragazza scesa in campo ha dato il suo contributo”.

Anche nel big match contro Novara le Gatte cercheranno quindi di conquistare punti preziosi e tornare alla vittoria, sfruttando il fattore campo e il calore dei propri tifosi.

“Mi aspetto una partita combattuta, noi dovremo dare il massimo e spingere come abbiamo fatto a Bergamo a fine partita” conclude Bardaro.

Fra le protagoniste del derby non mancano le ex: capitanha infatti giocato a Novara dal 2014 al 2016, mentre da Cuneo sono passate sia l’alzatrice, nel 2019-2020, che la centralenel 2021-2022.

Appuntamento quindi per il derby a oggi pomeriggio. Fischio di inizio alle 15:30. Per chi non potesse recarsi al Palazzetto per sostenere le Gatte ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport e VBTV.