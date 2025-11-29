 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 29 novembre 2025, 23:16

Formula 1, scintille tra Russell e Norris dopo le qualifiche

Formula 1, scintille tra Russell e Norris dopo le qualifiche

(Adnkronos) -

Scintille, risolte con il sorriso, tra George Russell e Lando Norris dopo le qualifiche di Formula 1 del Gp del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, durante le interviste, i due piloti inglesi si sono ritrovati uno accanto all'altro, con quello della Mercedes che ha stuzzicato quello della McLaren, leader del Mondiale e apparso subito nervoso. "Hai detto è colpa mia se non sei riuscito a fare il miglior tempo?", ha chiesto Russell, trovando la risposta, piccata, di Norris: "Chi te lo ha detto? Sono ca***te". 

"Probabilmente credi pià a loro che a me, molto deludente", ha continuato il pilota McLaren, "sembra qualcosa che diresti tu", ha risposto quello Mercedes. Il dibattito è continuato con i due britannici che hanno parlato di scie e tempi, con Russell che giura di averlo voluto aiutare a vincere il Mondiale.  

 

Tutto si conclude con George che indica la giornalista con cui ha parlato e Norris che sottovoce replica "lei non avrà un'intervista oggi", provocando il sorriso di Russell, che chiude il 'caso' con un pacca sulla spalla. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium