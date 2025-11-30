Ubriaco, si schianta con l'auto contro il cancello di un'abitazione a Bernezzo

Era probabilmente convinto di essere ormai arrivato a casa il giovane che, nel cuore della notte, attorno alle 4, si è invece schiantato con l'auto contro il cancello di un'abitazione privata in borgata Mattalia, a Bernezzo.

Il forte rumore ha svegliato di soprassalto i proprietari che, una volta capito l'accaduto, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Il ragazzo è risultato positivo all'alcool test in entrambe le misurazioni effettuate con l'etilometro: la prima ha registrato un tasso alcolemico di 1,86 g/l, la seconda di 1,63. Quindi di molto superiore ai limiti consentiti.

Come previsto dal Codice della Strada (Articolo 186, comma 2, lettera C), i carabinieri hanno proceduto al sequestro del veicolo.

Il giovane rischia una pesante ammenda, compresa tra i 1500 e i 6mila euro, oltre alla sospensione della patente fino a due anni.

Per fortuna l'impatto è avvenuto contro un cancello e non ci sono stati feriti.

Neanche il giovane alla guida ha riportato conseguenze ma è evidente che, nello stato psicofisico in cui si trovava, avrebbe potuto provocare un incidente stradale con conseguenze gravi o gravissime per se stesso e per gli altri.