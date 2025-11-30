VOLLEY / Florens domina al Palamanera: Mondovì Volley cede 1-3 alla capolista [FOTO]

Va alla Pallavolo Florens il big match dell’ottava giornata di campionato di B1 femminile di pallavolo. Sul parquet del Palamanera, le padrone di casa del Mondovì Volley non riescono ad esprimersi con continuità e devono lasciare strada alla capolista, molto più concreta ed abile a tenere spesso sotto pressione la squadra monregalese, soprattutto a muro (16 a 3 il conto finale nel fondamentale).

Coach Claudio Basso schiera il suo sestetto come da abitudine. La palleggiatrice è Colombano opposta a Sangoi, Bosso e Bole sono le schiacciatrici, Bergese e capitan Aliberti le centrali, Monaco il libero.

Le ospiti della Pallavolo Florens rispondono con Gullì al palleggio, De Bortoli come opposto, Ferravante e Valli come schiacciatrici, Deambrogio e Armondi al centro. Il libero è Beretta.

I primi scambi sono di marca monregalese (6-4), con Sangoi e Aliberti che forzano il time-out ospite (9-4). Le ospiti provano ad accorciare (9-6) e a superare (11-13). Con Valli le vigevanesi allungano ancora fino al time-out del “Puma” (14-18), e poi anche al secondo (16-21). Un tentativo disperato di rientro (20-23) si schianta però sul primo tempo di Armondi (21-25).

L’avvio delle vigevanesi è migliore anche nella seconda frazione (5-9) ma Aliberti a muro prova a ricucire (7-9). L’errore in battuta di Bole è deleterio (10-14), ma l’ace di Bergese prova a svegliare il pubblico di casa (12-14). Il distacco si mantiene simile (15-18) ma un nuovo punto ospite forza coach Basso a fermare il gioco (15-19) per due volte (19-22). Bole chiama un’altra rimonta (22-23) ma il muro di Ferravante chiude i giochi (22-25).

Mondovì Volley prova a uscire con decisione dai blocchi di partenza del terzo set (2-1). Con Aliberti sugli scudi il “Puma” prova a riaprire la sfida (13-8). Le ospiti devono sostituire la palleggiatrice Gullì con Beretta (14-7) ed il set permette alle padrone di casa di accorciare le distanze (25-16).

Un paio di errori del “Puma” segnano l’avvio di quarto parziale (0-3), errori che continuano con il prosieguo (3-7) e poi ancora (7-12). Il muro ospite continua a martellare, con Munari che rimpiazza Bosso (8-15). La musica non cambia (8-19) fino alla chiusura firmata dall’errore in battuta di Colombano (13-25).

MONDOVÌ VOLLEY - PALLAVOLO FLORENS 1-3 (21-25, 22-25, 25-16, 13-25)

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 12, Sangoi 7, Sclavo, Monaco (L), Bergese 5, Aliberti 14, Colombano 3, Munari 1, Bole 15. Non entrate: Imarisio, Fissore, Picchiotti.

Errori in battuta: 8. Battute vincenti: 3. Muri vincenti: 3.

PALLAVOLO FLORENS: Rossi, Deambrogio 17, De Bortoli 3, Colombo (L), Valli 15, Beretta, Gullì 6, Armondi 7, Ferravante 19. Non entrate: Soffiato, Bellinzona, Banfi, Ferrari (L).

Errori in battuta: 11. Battute vincenti: 3. Muri vincenti: 16.

“Si è visto il motivo per cui loro sono prime in classifica: hanno qualità e capacità di sbagliare poco. Noi abbiamo fatto fatica ad andare a terra e va dato merito a loro, ma se giochiamo delle partite di questo tipo in cui scendiamo in campo solamente un set e mezzo è troppo poco. La nostra presenza nel primo e nel quarto non c’è stata ed è difficile vincere tre set quando ne giochi uno e mezzo”, commenta il coach Claudio Basso.

“Quello che ci è mancato nel corso di tutta la partita è stata la lucidità, perché ricordando la partita con Alessandria siamo state noi quelle che hanno aggredito la partita fin da subito, mentre in questa sfida siamo state più aggredite e questo non possiamo permetterlo. Dobbiamo cercare di partire con il piede giusto e questo fa la differenza. Noi siamo una squadra che se parte con il piede giusto poi non molla.”, dichiara Sara Colombano.

Quando entro da fuori lo faccio per dare il mio contributo e fare del mio meglio. Questa sera non ci sono riuscita nell’ultimo set, forse un po’ presa della pressione e dall’ansia, ma è sempre importante rimanere concentrati e speriamo di fare meglio la prossima. Essere in questa squadra è un’esperienza importantissima, sono contentissima perché mi sto trovando al meglio con tutte le compagne e con lo staff e spero di migliorare ancora tanto, perché ho ancora tanto da imparare”, conclude Anna Sclavo.

[Qualche momento della partita - fotografie di Cristiano Silvestri]