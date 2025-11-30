 / 

Formula 1, ordine d'arrivo del Gp Qatar e classifica Piloti

Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar e riapre il Mondiale di Formula 1, prendendosi il secondo posto nella classifica generale. Oggi, domenica 30 novembre, il pilota della Red Bull ha trionfato nel penultimo appuntamento della stagione, precedendo la McLaren di Oscar Piastri, partito dalla pole position, e la Williams di Carlos Sainz. Quarto il leader della classifica Piloti Lando Norris. Lontane le Ferrari: Leclerc ottavo, Hamilton 12esimo. 

 

1. Max Verstappen (Red Bull) 

2. Oscar Piastri (McLaren) 

3. Carlos Sainz (Williams) 

4. Lando Norris (McLaren) 

5. Kimi Antonelli (Mercedes) 

6. George Russell (Mercedes) 

7. Fernando Alonso (Aston Martin) 

8. Charles Leclerc (Ferrari) 

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 

10. Yuki Tsunoda (Red Bull) 

11. Alexander Albon (Williams) 

12. Lewis Hamilton (Ferrari) 

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) 

14. Franco Colapinto (Alpine) 

15. Esteban Ocon (Haas) 

16. Pierre Gasly (Alpine) 

 

Lando Norris (McLaren) - 408 punti 

Max Verstappen (Red Bull) - 396 punti 

Oscar Piastri (McLaren) - 392 punti 

George Russell (Mercedes) - 309 punti 

Charles Leclerc (Ferrari) - 230 punti 

Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 punti 

Kimi Antonelli (Mercedes) - 150 punti 

Alexander Albon (Williams) - 73 punti 

Carlos Sainz (Williams) - 64 punti 

Isack Hadjar (Racing Bulls) - 51 punti 

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 49 punti 

Fernando Alonso (Aston Martin) - 48 punti 

Oliver Bearman (Haas) - 41 punti 

Liam Lawson (Racing Bulls) - 38 punti 

Yuki Tsunoda (Red Bull) - 33 punti 

Esteban Ocon (Haas) - 32 punti 

Lance Stroll (Aston Martin) - 32 punti 

Pierre Gasly (Alpine) - 22 punti 

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 punti 

Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti 

 

 

