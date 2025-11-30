Sanremo 2026, caccia agli esclusi: i 'no' di Conti agli aspiranti big

(Adnkronos) - Spenti i riflettori sull'annuncio dei 30 Big di Sanremo 2026, si accendono quelli sul "contro-festival": la lunga lista degli esclusi. Mentre Carlo Conti svela le sue carte per l'Ariston, l'attenzione si sposta su chi quel palco, quest'anno, non lo calcherà. E se non esiste una lista ufficiale dei "bocciati", un dato è certo: su circa 300 proposte ricevute, "270 non sono rientrati in questa lista", ha detto Conti al Tg1.

Un esercito di nomi che, secondo le indiscrezioni della vigilia, include veterani, campioni di vendite e giovani promesse. Tra i ritorni mancati più rumorosi spiccano quelli di veterani del Festival come Anna Tatangelo, Alex Britti e Nina Zilli. Fa particolarmente discutere l'assenza di Mr. Rain, che solo nell’edizione del 2023 conquistava il terzo posto con la hit 'Supereroi'. La lista dei presunti "no" di Conti attraversa tutti i generi. Dalla scena urban e pop sarebbero rimasti fuori nomi come Carl Brave, Fred De Palma, Frah Quintale e Il Tre. Delusione anche per Chiara Galiazzo e Benji & Fede: un'ipotesi che, come l'anno scorso, non si è concretizzata.

Nel nutrito gruppo degli esclusi figurerebbero anche esponenti del mondo cantautorale e indie come Venerus, Aiello (già in gara nel 2021), Amara, Emma Nolde, La Nina e California, ex Coma_Cose, per la quale si era ipotizzata una presunta avventura solista. Infine, le indiscrezioni includono giovani artisti e volti noti al grande pubblico: da Settembre, che l’anno scorso ha trionfato nella categoria giovani con il brano 'Vertebre' a Sarah Toscano, in gara l’anno scorso tra i big con ‘Amarcord’.