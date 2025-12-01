A Mondovì torna il Vertigo Christmas Festival

Dal 13 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Mondovì accende la magia delle feste con la seconda edizione del Vertigo Christmas Festival, che trasformerà lo Chapiteau Nice del Parco Europa in un luogo di incontro, stupore e condivisione grazie a un cartellone pomeridiano e serale pensato per tutte le età.

"Siamo felici di presentare la seconda edizione del Vertigo Christmas Festival, che quest’anno trova casa nella splendida cornice del Parco Europa, sotto il nostro Chapiteau Nice, ormai divenuto un punto di riferimento culturale per il territorio - dice Paolo Stratta, Direttore Generale blucinQue ETS – Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice. È un festival che cresce e si rinnova, portando a Mondovì tre creazioni differenti per stile, atmosfera e tematica, ma sempre capaci di parlare a pubblici di tutte le età e di trasformare il periodo delle feste in un’occasione di incontro, meraviglia e comunità. Con questa nuova edizione celebriamo anche il passaggio al nuovo anno, festeggiando insieme al pubblico con una serata speciale che racconta tutta la vitalità del circo contemporaneo e della nostra rete di artisti. Il Vertigo Christmas Festival è parte di una programmazione più ampia che unisce diversi Comuni e realtà culturali, e siamo orgogliosi che Mondovì ne rappresenti una tappa centrale, grazie a una collaborazione che valorizza l’arte, il territorio e le persone che lo abitano".

“Accogliamo con estremo piacere questa nuova edizione del Vertigo Christmas Festival che quest'anno impreziosirà il rinnovato Parco Europa, già apprezzato a settembre durante i Feu 'dla Madona”- il commento del sindaco Luca Robaldo -. “Una proposta artistica di livello rivolta soprattutto ai bambini e alle famiglie, che si innesta in un programma natalizio particolarmente ricco ed eterogeneo. Grazie, quindi, alla Fondazione Cirko Vertigo per questa preziosa occasione di arricchimento collettivo che consentirà alla cittadinanza di fruire di uno spettacolo anche durante la serata di Capodanno e grazie a tutti coloro che, insieme a noi, hanno creduto nell'avvio di un nuovo corso di laurea nella nostra città”.

Il festival si apre sabato 13 e domenica 14 dicembre alle ore 16 con Mi sa che tocca a noi del Duo Zanapia/Petit Cabaret 1924, uno spettacolo di strada ironico e delicato, capace di sorprendere e commuovere con tecniche raffinate, virtuosismi aerei, gioco scenico e un’energia leggera e condivisa.

Il fine settimana successivo, sabato 20 e domenica 21 dicembre alle ore 16:00, è la volta di Tienimi che ti tengo della compagnia CircoInRotta, un intreccio poetico di danza contemporanea e arti circensi che racconta la forza di un legame femminile costruito in oltre quindici anni di amicizia, tra filo teso, giocoleria, verticali e coreografie che parlano di cura, sostegno, resistenza e relazione.

Le festività si proiettano nel cuore del festival con Vertigo Gala – True Colors della Fondazione Cirko Vertigo, in scena alle 16 il 26 e il 28 dicembre e il 3, 4 e 6 gennaio, con due momenti speciali: la notte di Capodanno, il 31 dicembre alle 22:30, e una replica straordinaria il 2 gennaio alle ore 21. Diretto da Vladimir Ježić, il Galà è un viaggio poetico nelle identità umane, un’esplosione di colori e possibilità che intreccia movimento, acrobatica, ricerca espressiva e immaginazione. Un cast internazionale di artisti dà vita a un affresco corale fatto di tecniche aeree, giocoleria contemporanea, acrobatica poetica e manipolazione scenica, accompagnato da un disegno luminoso che trasforma il tendone in una tavolozza emotiva.

Il Vertigo Christmas Festival scandisce così l’intero periodo natalizio con tre creazioni capaci di unire qualità artistica, emozione e spirito di comunità, al ritmo di festa, incontro e meraviglia per spettatori di tutte le età.

Un festival che valorizza territorio, comunità e turismo esperienziale

Il Vertigo Christmas Festival si inserisce pienamente negli obiettivi del progetto PAYSAGE+ Aimable, contribuendo alla promozione di un turismo esperienziale e diffuso che valorizza i luoghi attraverso arte, spettacolo e attività outdoor. Il festival rafforza modalità di fruizione lente, sostenibili e consapevoli, stimola la scoperta del territorio monregalese e contribuisce a consolidarne l’attrattività culturale.

Questa visione si sviluppa all’interno del progetto singolo PAYSAGE+ Aimable, guidato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che tra il 2025 e il 2028 punta a diversificare l’offerta outdoor transfrontaliera e a promuovere forme di turismo slow, sostenibile e radicato nelle comunità locali. Il progetto interessa i territori delle province di Cuneo, Imperia e delle Alpi Marittime, e lavora alla co-creazione di nuovi prodotti turistici insieme ai residenti, alle imprese e alle realtà culturali, valorizzando le risorse paesaggistiche e la qualità della vita dei territori coinvolti.

Breve bio – Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice

Il Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice, riconosciuto dal Ministero della Cultura, nasce dalla visione artistica della regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi e rappresenta oggi uno dei poli più innovativi del circo contemporaneo italiano. Con sedi operative tra Torino, Grugliasco, Settimo Torinese, Chieri, Moncalieri e Mondovì, il Centro coordina una programmazione diffusa che sviluppa festival, rassegne e progetti di creazione in una rete di Comuni che hanno scelto di investire nella qualità artistica e nella dimensione partecipativa dello spettacolo dal vivo.

Ogni città ospita un proprio momento dedicato al circo contemporaneo – da Torino a Grugliasco, da Chieri a Settimo, da Moncalieri a Mondovì – contribuendo alla costruzione di un ecosistema territoriale unico in Italia, fondato su innovazione, cooperazione istituzionale e attenzione alle comunità. All’interno di questa rete, il Vertigo Christmas Festival rappresenta la tappa monregalese di una programmazione annuale che intreccia creazione, formazione, residenza artistica e partecipazione pubblica, dando vita a un modello culturale inclusivo e in costante evoluzione.

Breve bio – Fondazione Cirko Vertigo

La Fondazione Cirko Vertigo, nata nel 2016, prosegue e valorizza l’esperienza dell’Associazione Qanat Arte e Spettacolo (1999), configurandosi come la prima università italiana di circo contemporaneo riconosciuta. Con sede a Grugliasco, gestisce il Teatro Café Müller di Torino, hub creativo dedicato a produzioni multidisciplinari che spaziano dal circo contemporaneo al teatrodanza, dalla prosa alla musica dal vivo.

La Fondazione è un punto di riferimento nazionale e internazionale per alta formazione, residenze artistiche, produzione, creazione e programmazione di spettacoli, festival e rassegne. Collabora con reti globali del circo contemporaneo e governi locali, conta oltre 60 collaboratori tra artisti, insegnanti, staff tecnico e organizzativo, e ha lanciato la NicePlatform, network internazionale dedicato al circo d’eccellenza. Nel 2022, in collaborazione con l’Associazione blucinQue, è nato il Centro di Produzione blucinQue/Nice, mentre Cirko Vertigo continua a guidare la formazione avanzata e i progetti transfrontalieri, consolidando il suo ruolo di polo culturale di riferimento per il settore.

Produzione e partner

Il Vertigo Christmas Festival è coprodotto da Fondazione blucinQue – Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice e Fondazione Cirko Vertigo, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Associazione L’Albero del Macramè.

Realizzato con il sostegno di Città di Mondovì, Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo, Lineadiciannove, Portarredi, Interreg Alcotra – Paysage+ Aimable.

Sponsor tecnico: Alberto Marchetti