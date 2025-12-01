 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 dicembre 2025, 12:19

A Piozzo si accende il Natale grazie all'albero donato dalla famiglia Raviola

Per decorazioni luci scintillanti, zucche e pacchi preparati dai bambini, pronti a trasformarlo in un simbolo di festa e di creatività tutta piozzese

A Piozzo si accende il Natale grazie all'albero donato dalla famiglia Raviola

È stato installato la scorsa settimana il maestoso abete che, per le festività natalizie, accoglierà sulla piazza del paese piozzesi e visitatori. 

Il pino è stato donato con generosità dalla famiglia di Giovanni e Lucia  Raviola a cui va il profondo ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale. 

Il viaggio dell’albero è stato possibile grazie a Piero Bella, mentre la sua sistemazione è avvenuta grazie all’impegno di Giovanni, Mario, Piero e del sindaco Sergio Lasagna.

"Una vera squadra di comunità - aggiungono dal municipio - che ringraziamo di cuore per il tempo e la collaborazione. E non è finita qui…A breve l’albero prenderà vita con luci scintillanti, zucche e pacchi preparati dai bambini, pronti a trasformarlo in un simbolo di festa e di creatività tutta piozzese!".

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium