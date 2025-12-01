A Piozzo si accende il Natale grazie all'albero donato dalla famiglia Raviola

È stato installato la scorsa settimana il maestoso abete che, per le festività natalizie, accoglierà sulla piazza del paese piozzesi e visitatori.

Il pino è stato donato con generosità dalla famiglia di Giovanni e Lucia Raviola a cui va il profondo ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale.

Il viaggio dell’albero è stato possibile grazie a Piero Bella, mentre la sua sistemazione è avvenuta grazie all’impegno di Giovanni, Mario, Piero e del sindaco Sergio Lasagna.

"Una vera squadra di comunità - aggiungono dal municipio - che ringraziamo di cuore per il tempo e la collaborazione. E non è finita qui…A breve l’albero prenderà vita con luci scintillanti, zucche e pacchi preparati dai bambini, pronti a trasformarlo in un simbolo di festa e di creatività tutta piozzese!".