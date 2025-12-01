Bra, giovani insieme al cardinale Roberto Repole per “Vedere la Parola”

Il cardinale Roberto Repole incontra i giovani della diocesi torinese, che abbraccia anche Bra, con il 3° ciclo di catechesi sul tema dei sacramenti. Il percorso “Vedere la Parola” fa tappa nella chiesa del Santo Volto di Torino (via Val della Torre, 3) venerdì 5 dicembre, alle ore 21, per l’appuntamento dal titolo: «Eucaristia. Il mio corpo (1 Cor 11, 17 - 34)». Animano i canti il Coro Hope e il Coro del Sermig - Arsenale della Pace. L’invito è rivolto a tutti indistintamente: a chi frequenta gli oratori, i gruppi giovanili, le associazioni, i movimenti, ma anche a chi è curioso di sperimentare una novità, a tutti i ragazzi e le ragazze in cammino che guardano l’orizzonte.
lunedì 01 dicembre
