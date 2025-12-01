Bra, la giornalista e curatrice del Caffè letterario Silvia Gullino premiata dall’Anioc

Un riconoscimento al giornalismo che fa cultura e racconta l’altruismo e la generosità di tante associazioni. Succede a Bra, dove l’Anioc (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) ha premiato la giornalista e curatrice del Caffè letterario Silvia Gullino.

La targa le è stata consegnata dal delegato braidese dell’Anioc, Cav. Uff. Stefano Milanesio, durante la serata benefica organizzata dall’associazione AbBRAcciAMO, nella serata di sabato 29 novembre ai Salesiani.

Grande emozione e gioia per la giornalista braidese, che dimostra come amore, passione, competenza siano gli ingredienti per scrivere notizie che diano voce a tutti. Con il garbo e la disponibilità che la contraddistinguono.