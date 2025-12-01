Il centro di Farigliano si veste a festa con l'allestimento natalizio realizzato dalle scuole

sIl centro di Farigliano si è vestito a festa grazie al lavoro dei ragazzi dell'istituto comprensivo "Einaudi" del plesso locale.

Gli studenti della primaria e della secondaria, insieme ai loro docenti, hanno decorato alcune damigiane che erano state donate al Comune dal signor Daniele Dalmazzone.

Su ognuna di esse è stato dipinto un personaggio o un paesaggio a tema natalizio, ma anche un "gat ross", simbolo del paese e con i girasoli che, da alcuni anni, colorano di giallo l'estate fariglianese.

"Desideriamo ringraziare con sincera gratitudine gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto “Luigi Einaudi” di Farigliano insieme ai loro docenti, per il meraviglioso lavoro svolto in questi giorni - dicono dal Comune -. Grazie alla creatività e all’impegno dei ragazzi, le damigiane donate al Comune dal nostro amico Daniele Dalmazzone che ringraziamo di cuore per il generoso gesto – sono state trasformate in splendide decorazioni natalizie dipinte a mano.

Queste opere colorate e originali sono ora esposte davanti all’ingresso dei negozi e dei bar fariglianesi, portando un tocco di festa, bellezza e allegria in tutto il paese. Un piccolo grande gesto che racconta lo spirito della nostra comunità: collaborazione, partecipazione e amore per Farigliano".