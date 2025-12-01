 / Attualità

Attualità | 01 dicembre 2025, 08:31

Il coro Cum Corde a Roma: tre giorni di musica, fede e meraviglia per il Giubileo dei Cori

A rendere ancora più significativo il pellegrinaggio, il passaggio della Porta Santa e la partecipazione alla Messa in Piazza San Pietro presieduta da Papa Leone

Il coro Cum Corde a Roma: tre giorni di musica, fede e meraviglia per il Giubileo dei Cori

Una full immersion nella bellezza: è questa l’esperienza vissuta dal Coro Cum Corde in occasione del Giubileo dei Cori a Roma, celebrato nella memoria di Santa Cecilia. 

Tre giorni intensi, trascorsi nella gioia dell’amicizia, tra le meraviglie della Capitale e il fascino della musica corale, culminati nel Concerto di Gala presso la chiesa di San Giovanni Bosco-.Qui il Cum Corde, insieme ad altre corali provenienti da tutta Italia, si è esibito in alcuni cori del Messiah di Händel, un' esperienza di grande emozione.

A rendere ancora più significativo il pellegrinaggio, il passaggio della Porta Santa e, la domenica mattina, la partecipazione alla Messa in Piazza San Pietro presieduta da Papa Leone.

