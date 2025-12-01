Lo Sci Club Tre Rifugi Cai Mondovì propone una serie di giornate promozionali di sci alpinismo per i giovani

Lo Sci Club Tre Rifugi Cai Mondovì propone per la stagione 2025/2026 una serie di giornate promozionali di sci alpinismo dedicate ai giovani dagli 8 ai 18 anni.

L’iniziativa nasce per far conoscere questa disciplina in un ambiente sicuro, coinvolgente e guidato da allenatori qualificati.

Lo sci alpinismo è uno sport ideale per chi ama l’avventura e il contatto diretto con la natura: un’attività che non solo richiede impegno fisico, ma che contribuisce a formare il carattere, insegnando collaborazione, autonomia e capacità di superare i propri limiti.

Al termine delle giornate introduttive sarà possibile aderire a un percorso continuativo di allenamento, pensato per sviluppare tecnica, autonomia e passione per lo sci alpinismo.

La partecipazione alle giornate promozionali è gratuita.

Per motivi assicurativi è richiesto il tesseramento FISI/FAN, al costo di 18 €, da effettuare tramite lo Sci Club Tre Rifugi.

Per l’iscrizione è inoltre necessario presentare il certificato medico per attività non agonistica

Le date delle attività verranno comunicate successivamente, in base alle condizioni dell’innevamento, disponibilità degli allenatori, calendario gare della stagione

Durante gli incontri i partecipanti potranno sperimentare e apprendere, le tecniche di salita e discesa, gestione del materiale e cambi di assetto, esercizi di equilibrio e sicurezza, attività con ARTVA e prime prove di orientamento

Le attività saranno gestite da Allenatori FISI specializzati in sci alpinismo, garantendo professionalità e massima sicurezza.

Informazioni e contatti

sciclubtrerifugi@gmail.com

335 6167166