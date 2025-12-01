"Quando i portici saranno bui e deserti, forse si capirà il valore dei negozi fisici nelle città" [VIDEO]

Quella che si è appena conclusa è stata la settimana del Black Friday.

Sconti tra il 30 e il 50%. Non solo online, perché sono applicati anche da tantissimi negozi fisici. Ma non è sufficiente applicare gli sconti per poter reggere la concorrenza di colossi come Amazon o Shein.

Lo sanno bene i negozianti. Che però rivendicano il loro ruolo nel cuore delle città.

E', questo, il messaggio che ha condiviso Marco Comba, titolare del negozio Don Chisciotte di Cuneo, sui suoi canali social e anche con noi.

Un video realizzato con l'intelligenza artificiale attraverso il quale Comba parla anche per tutti i suoi colleghi, evidenziando quale sia il valore aggiunto di un acquisto in un negozio fisico.

C'è la professionalità di chi segue i clienti, con competenza e cuore. E poi ci sono i costi da sostenere, che non consentono di applicare gli sconti che ci sono online.

Ma, ricorda Comba, i negozi tengono vive le città. "Quando i portici saranno bui e deserti, qualcuno capirà l'importanza di ciò che oggi dà per scontato".

Senza contare che dietro un negozio ci sono famiglie. "Questo video - spiega Comba - è una riflessione personale: il valore dei negozi, delle persone che ci lavorano, della luce che portano sotto i portici di Cuneo. Non è una polemica, ma un invito sincero a pensare a cosa succede quando quei portici resteranno vuoti".