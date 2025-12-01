San Rocco Castagnaretta accende il Natale: oltre 420 studenti decorano gli alberi del quartiere

Alberi che uniscono, messaggi che scaldano. In occasione delle festività natalizie, su proposta e organizzazione del Comitato di Quartiere, la comunità si riunisce per dare vita a un evento speciale all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della bellezza condivisa.

Il 5 dicembre alle ore 9.30, in piazza Don Marro antistante la chiesa parrocchiale, oltre 420 studenti del baby parking "La tribù del vento", la scuola materna Coniugi Autretti, la scuola primaria B. Damiano e la scuola secondaria di primo grado G. Palatucci, insieme agli ospiti del soggiorno Cuore Immacolato e alle numerosissime associazioni del quartiere, decoreranno gli alberi di Natale (acquistati dai commercianti locali) disposti davanti ai negozi della frazione. Ogni albero sarà illuminato e arricchito da messaggi di speranza, gentilezza e coesione sociale. Nel corso della manifestazione verranno anche esposti i bancali decorati a tema natalizio e con la riproduzione di opere d'arte realizzati dagli alunni della scuola secondaria. Il tutto condito dai canti e dalla musica a tema natalizio.

L’iniziativa nasce per valorizzare il ruolo fondamentale dei piccoli esercizi commerciali locali, veri e propri presidi di socialità, cultura e identità territoriale. Questi negozi rappresentano un punto di riferimento essenziale per i cittadini, in particolare per gli anziani e per la gestione delle attività turistiche, contribuendo attivamente alla vitalità economica e culturale del territorio.

L’evento si inserisce nel progetto dedicato alla gentilezza e intende “illuminare il buio dell’indifferenza” attraverso gesti concreti di partecipazione e condivisione. Ogni cittadino è invitato a prendere parte attiva, portando un proprio decoro da appendere agli alberi, per rendere questo momento ancora più sentito e collettivo.