San Rocco Castagnaretta: ennesimo investimento lungo corso Francia. Studentessa travolta da un’auto all’altezza di via Entracque

Ennesimo incidente, verso le ore 20 di oggi, lunedì 1° dicembre, in corso Francia, all’altezza di via Entracque: una giovane studentessa, allieva di un liceo cittadino, è stata investita da un’auto. Una sua scarpa è volata oltre la recinzione. La madre della ragazza, preoccupatissima, non ha atteso l’ambulanza e ha portato immediatamente la figlia in ospedale.

“Insieme ai consiglieri comunali di San Rocco Castagnaretta – dice Carlo Garavagno, consigliere comunale che già nel 2018 sollecitò la realizzazione di una rotatoria su quell’incrocio pericoloso -, chiediamo che la rotonda sia realizzata il più presto possibile per evitare il ripetersi di drammi come l’incidente di questa sera, l’ultimo di una serie di numerosi investimenti di ciclisti e pedoni”.

La rotatoria, all’intersezione di cinque direttrici ad alta intensità di traffico – corso Francia direzione nord e sud, via Entracque, via Vignolo, via Vecchia di Borgo -, è prevista con gli oneri di urbanizzazione a scomputo nell’ambito dei centri commerciali dell’area ex Enel (McDonald’s, Eurospin). Le aziende hanno ancora un anno di tempo per intervenire, si chiede la realizzazione dei lavori il prima possibile, prima che avvenga il dramma.

“Il traffico, con tutti i problemi conseguenti di smog e pericoli per le persone – continua un arrabbiato Carlo Garavagno – è in netto peggioramento sulla frazione. Agli oltre 1.000 camion in più all’anno previsti per alimentare il nuovo biodigestore di Borgo San Dalmazzo, come se non bastassero già le centinaia di Tir giornalieri in arrivo dalla Valle Stura, le gare notturne di auto e camion, si aggiungono le code in seguito alla chiusura del viale Angeli. A San Rocco non tocca sicuramente aria pulita. ma smog e pericoli. Le code al semaforo di San Rocco si stanno allungando, sino al parco della caserma Vian, è ormai prassi fermarsi per due o tre semafori per attraversare la frazione nelle ore di punta, dunque lo smog dei motori accessi fermi è in aumento per la frazione. Una cosa insostenibile. E’ l’ora di intervenire con la messa in sicurezza e la realizzazione della rotatoria in tempi brevi. Anche l’immissione dalle vie laterali su corso Francia sta diventando sempre più difficile”.