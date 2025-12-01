Carmine Maffettone premiato a Milano con l’Evolution Horizon Award Learning & Business

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest, sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.

Il premio EHA Learning & Business è andato a Carmine Maffettone – Polo Universitario Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma, Sole24ore Formazione, con la seguente motivazione: “Una vita dedicata al raggiungimento della completa interazione tra accademia e discente, finalizzata al costante perfezionamento delle qualifiche culturali e professionali, e che si realizza attraverso il proprio modello pedagogico di formazione continua (il Lifelong Learning) e al Personal Learning Environment, l’ambiente di apprendimento personale che rende l’apprendimento come centrale”.

Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

